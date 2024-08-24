Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/3 талера 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/3 талера 1801 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/3 талера 1801 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,666)
  • Вес 8,352 гр
  • Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/3 талера
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1801 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • AA Muntenveiling (1)
  • Emporium Hamburg (5)
  • Frankfurter (1)
  • Grün (1)
  • Heritage (2)
  • Höhn (3)
  • Kroha (1)
  • Künker (7)
  • MARCINIAK (1)
  • Münz Zentrum Rheinland (3)
  • Niemczyk (1)
  • Numedux (1)
  • Numimarket (1)
  • Sonntag (1)
  • Teutoburger (4)
  • UBS (1)
  • WAG (4)
  • Westfälische (1)
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - May 16, 2024
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 мая 2024
Сохранность XF
Цена
163 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
271 $
Цена в валюте аукциона 1100 PLN
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе WAG - February 11, 2024
Продавец WAG
Дата 11 февраля 2024
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 21, 2023
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 21 сентября 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Teutoburger - September 15, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе WAG - October 9, 2022
Продавец WAG
Дата 9 октября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Niemczyk - September 20, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе AA Muntenveiling - June 18, 2022
Продавец AA Muntenveiling
Дата 18 июня 2022
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Höhn - November 19, 2021
Продавец Höhn
Дата 19 ноября 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе WAG - February 16, 2020
Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Frankfurter - November 8, 2019
Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - September 12, 2019
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - May 9, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 9 мая 2019
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе MARCINIAK - October 10, 2018
Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Kroha - January 1, 2018
Продавец Kroha
Дата 1 января 2018
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/3 талера 1801 A на аукционе Teutoburger - May 27, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 27 мая 2017
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/3 талера 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1801 года Все прусские монеты прусские серебряные монеты прусские монеты номиналом 1/3 талера Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Varesi
Аукцион 27 сент. 2024
Top lot
Top lot
ACM Aste srl
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск