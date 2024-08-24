1/3 талера 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1801 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.

Сохранность UNC (5) AU (6) XF (23) VF (5) Сохранность (слабы) MS63 (2) Сервис NGC (2)

Продавец Все фирмы

AA Muntenveiling (1)

Emporium Hamburg (5)

Frankfurter (1)

Grün (1)

Heritage (2)

Höhn (3)

Kroha (1)

Künker (7)

MARCINIAK (1)

Münz Zentrum Rheinland (3)

Niemczyk (1)

Numedux (1)

Numimarket (1)

Sonntag (1)

Teutoburger (4)

UBS (1)

WAG (4)

Westfälische (1)