Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/3 талера 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Серебро (0,666)
- Вес 8,352 гр
- Чистого серебра (0,1788 oz) 5,5624 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/3 талера
- Год 1801
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (39)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/3 талера 1801 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1152 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 410 EUR. Торги состоялись 15 февраля 2020.
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Продавец Teutoburger
Дата 15 сентября 2023
Сохранность VF
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность UNC
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Продавец Niemczyk
Дата 20 сентября 2022
Сохранность XF
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Продавец AA Muntenveiling
Дата 18 июня 2022
Сохранность XF
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Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец WAG
Дата 16 февраля 2020
Сохранность UNC
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Продавец Frankfurter
Дата 8 ноября 2019
Сохранность XF
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 12 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 10 октября 2018
Сохранность XF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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