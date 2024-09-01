2 фридрихсдора 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1801 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность AU (3) XF (14) VF (23) F (1) Сохранность (слабы) AU58 (1) XF40 (1) Сервис PCGS (1) NGC (2)

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