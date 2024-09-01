Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1801
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1801 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.
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Дата 6 мая 2021
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Дата 2 марта 2019
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Дата 26 октября 2018
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Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
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Дата 16 апреля 2018
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Дата 9 декабря 2017
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Дата 13 сентября 2017
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Дата 21 июля 2016
Сохранность F
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Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
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