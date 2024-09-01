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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1801 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1801 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1801 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1801 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3628 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4800 EUR. Торги состоялись 24 июня 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Künker - September 27, 2022
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2022
Сохранность VF
Цена
1732 $
Цена в валюте аукциона 1800 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - November 11, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 11 ноября 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
3505 $
Цена в валюте аукциона 3000 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - March 2, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 2 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - October 26, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 26 октября 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Künker - October 12, 2018
Продавец Künker
Дата 12 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - April 16, 2018
Продавец Emporium Hamburg
Дата 16 апреля 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе WAG - April 8, 2018
Продавец WAG
Дата 8 апреля 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Westfälische - September 13, 2017
Продавец Westfälische
Дата 13 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Künker - June 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 июня 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Grün - November 9, 2016
Продавец Grün
Дата 9 ноября 2016
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Heritage - July 21, 2016
Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Heritage - July 21, 2016
Продавец Heritage
Дата 21 июля 2016
Сохранность F
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Heritage - January 4, 2016
Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Heritage - January 4, 2016
Продавец Heritage
Дата 4 января 2016
Сохранность AU58 PCGS
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Emporium Hamburg - December 4, 2015
Продавец Emporium Hamburg
Дата 4 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Künker - June 25, 2015
Продавец Künker
Дата 25 июня 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Künker - March 11, 2015
Продавец Künker
Дата 11 марта 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1801 A на аукционе Westfälische - February 24, 2015
Продавец Westfälische
Дата 24 февраля 2015
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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