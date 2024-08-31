Талер 1801 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1801 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность XF (4) VF (5)