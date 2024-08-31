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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1801 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1801 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1801 года B - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1801
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1801 года со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 909 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 3200 PLN. Торги состоялись 14 мая 2023.

Сохранность
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  • Grün (2)
  • Künker (2)
  • Numimarket (1)
  • WAG (4)
Пруссия Талер 1801 B на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Пруссия Талер 1801 B на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность XF
Цена
772 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Пруссия Талер 1801 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
496 $
Цена в валюте аукциона 470 EUR
Пруссия Талер 1801 B на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 B на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 B на аукционе Künker - July 21, 2021
Продавец Künker
Дата 21 июля 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1801 B на аукционе WAG - January 10, 2021
Продавец WAG
Дата 10 января 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Талер 1801 B на аукционе WAG - October 2, 2016
Продавец WAG
Дата 2 октября 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1801 B на аукционе Grün - November 18, 2015
Продавец Grün
Дата 18 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1801 B на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1801 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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