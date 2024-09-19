Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,624 гр
- Диаметр 18 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1810
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3058 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 158 EUR
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Где продать?
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