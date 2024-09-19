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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1810 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1810 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,624 гр
  • Диаметр 18 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (42)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3058 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 190 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
97 $
Цена в валюте аукциона 90 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Karamitsos - September 10, 2023
Продавец Karamitsos
Дата 10 сентября 2023
Сохранность MS64 RB PCGS
Цена
169 $
Цена в валюте аукциона 158 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - October 13, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 13 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - August 18, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 18 августа 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - April 28, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 28 апреля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Zöttl - March 19, 2022
Продавец Zöttl
Дата 19 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Teutoburger - March 3, 2022
Продавец Teutoburger
Дата 3 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Stare Monety - September 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - September 2, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 2 сентября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Stephen Album - August 16, 2021
Продавец Stephen Album
Дата 16 августа 2021
Сохранность MS64 RB PCGS
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - May 27, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 27 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Stare Monety - May 14, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 14 мая 2021
Сохранность XF
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе WAG - March 14, 2021
Продавец WAG
Дата 14 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Stare Monety - March 5, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 5 марта 2021
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1810 A на аукционе Russiancoin - January 14, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 14 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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