Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Шиллинг 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,277 гр
- Диаметр 20,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Шиллинг
- Год 1810
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?
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