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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Шиллинг 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Шиллинг 1810 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Шиллинг 1810 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Numedux Krzysztof Łukasik

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,277 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Шиллинг
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4034 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 3200 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность XF
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 45 PLN
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Russiancoin - December 9, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 9 декабря 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Katz - September 19, 2021
Продавец Katz
Дата 19 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Russiancoin - January 28, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 28 января 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе WAG - October 4, 2020
Продавец WAG
Дата 4 октября 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Teutoburger - February 29, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 29 февраля 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе WAG - October 7, 2018
Продавец WAG
Дата 7 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Russiancoin - December 22, 2016
Продавец Russiancoin
Дата 22 декабря 2016
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия Шиллинг 1810 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Шиллинг 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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