Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Macho & Chlapovič
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1810
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3845 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 11 марта 2014.
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Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
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Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
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Продавец Macho & Chlapovič
Дата 8 апреля 2017
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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