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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1810 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1810 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Macho & Chlapovič

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1810 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3845 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 170 EUR. Торги состоялись 11 марта 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Künker - December 8, 2023
Продавец Künker
Дата 8 декабря 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
178 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
21 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Numisbalt - February 18, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 18 февраля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Rzeszowski DA - January 12, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе WAG - November 5, 2017
Продавец WAG
Дата 5 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Macho & Chlapovič - April 8, 2017
Продавец Macho & Chlapovič
Дата 8 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Teutoburger - May 24, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 24 мая 2013
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Künker - June 21, 2005
Продавец Künker
Дата 21 июня 2005
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2004
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2004
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1810 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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