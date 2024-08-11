Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1810 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1810 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,248 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1810
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 42 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • HIRSCH (1)
  • Katz (2)
  • Stare Monety (1)
  • WAG (2)
Пруссия 2 пфеннига 1810 A на аукционе Katz - July 19, 2023
Продавец Katz
Дата 19 июля 2023
Сохранность XF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1810 A на аукционе HIRSCH - June 11, 2023
Продавец HIRSCH
Дата 11 июня 2023
Сохранность VF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1810 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 пфеннига 1810 A на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Пруссия 2 пфеннига 1810 A на аукционе Stare Monety - September 4, 2020
Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 2 пфеннига 1810 A на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1810 A на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1810 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1810 года Все прусские монеты прусские медные монеты прусские монеты номиналом 2 пфеннига Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Категория
Год
Поиск