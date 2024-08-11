Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1810 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: GERHARD HIRSCH Nachfolger
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,248 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1810
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1810 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 863 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 42 EUR. Торги состоялись 13 июня 2021.
Сохранность
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Продавец Stare Monety
Дата 4 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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