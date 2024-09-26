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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1811 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1811 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 36 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1811 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3200 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 360 EUR. Торги состоялись 26 сентября 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Талер 1811 A на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Пруссия Талер 1811 A на аукционе Nomisma - July 4, 2024
Продавец Nomisma
Дата 4 июля 2024
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1811 A на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Пруссия Талер 1811 A на аукционе Rzeszowski DA - November 21, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 1500 PLN
Пруссия Талер 1811 A на аукционе Höhn - August 2, 2015
Продавец Höhn
Дата 2 августа 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1811 A на аукционе Höhn - May 3, 2015
Продавец Höhn
Дата 3 мая 2015
Сохранность VF
Цена
Пруссия Талер 1811 A на аукционе Höhn - December 7, 2013
Продавец Höhn
Дата 7 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 115 EUR
Пруссия Талер 1811 A на аукционе Künker - September 26, 2005
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2005
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Талер 1811 A на аукционе Künker - June 21, 2004
Продавец Künker
Дата 21 июня 2004
Сохранность AU
Цена
Где купить?
Пруссия Талер 1811 A на аукционе HIRSCH - September 27, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 27 сентября 2024
Сохранность VF
К аукциону

Где продать?

Для продажи Талер 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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