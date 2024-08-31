Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1811
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1811 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6252 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2200 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.
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Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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