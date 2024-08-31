Фридрихсдор 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1811 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6252 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2200 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

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