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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1811 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1811 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Teutoburger Münzauktion GmbH

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1811 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 6252 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 2200 EUR. Торги состоялись 8 сентября 2012.

Сохранность
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  • Künker (4)
  • Spink (1)
  • Teutoburger (1)
Пруссия Фридрихсдор 1811 A на аукционе Künker - October 10, 2019
Продавец Künker
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
991 $
Цена в валюте аукциона 900 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1811 A на аукционе Spink - October 29, 2017
Продавец Spink
Дата 29 октября 2017
Сохранность XF
Цена
525 $
Цена в валюте аукциона 525 USD
Пруссия Фридрихсдор 1811 A на аукционе Künker - November 20, 2013
Продавец Künker
Дата 20 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1811 A на аукционе Teutoburger - September 8, 2012
Продавец Teutoburger
Дата 8 сентября 2012
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Фридрихсдор 1811 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1811 A на аукционе Künker - June 16, 2008
Продавец Künker
Дата 16 июня 2008
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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