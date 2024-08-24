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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 гроша 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 гроша 1811 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 гроша 1811 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,598 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 гроша
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 гроша 1811 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 6 апреля 2014.

Сохранность
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  • Emporium Hamburg (1)
  • Grün (1)
  • Künker (1)
  • Münzen & Medaillen (2)
  • Via (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1/2 гроша 1811 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 1/2 гроша 1811 A на аукционе Via - July 1, 2020
Продавец Via
Дата 1 июля 2020
Сохранность VF
Цена
Пруссия 1/2 гроша 1811 A на аукционе Emporium Hamburg - July 1, 2016
Продавец Emporium Hamburg
Дата 1 июля 2016
Сохранность VF
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 15 EUR
Пруссия 1/2 гроша 1811 A на аукционе WAG - April 6, 2014
Продавец WAG
Дата 6 апреля 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 гроша 1811 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 гроша 1811 A на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 1/2 гроша 1811 A на аукционе Münzen & Medaillen - April 15, 2004
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 15 апреля 2004
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гроша 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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