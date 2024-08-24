1/2 гроша 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 гроша 1811 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 6 апреля 2014.

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