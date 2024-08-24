Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/2 гроша 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,598 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/2 гроша
- Год 1811
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 гроша 1811 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 725 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 60 EUR. Торги состоялись 6 апреля 2014.
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Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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