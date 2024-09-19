Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 фридрихсдора 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 13,363 гр
- Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 фридрихсдора
- Год 1811
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1811 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4145 $
Цена в валюте аукциона 620000 JPY
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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