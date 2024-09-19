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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 фридрихсдора 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 фридрихсдора 1811 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 фридрихсдора 1811 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 13,363 гр
  • Чистого золота (0,3875 oz) 12,0534 гр
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 фридрихсдора
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (58)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1811 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе HIRSCH - May 8, 2024
Продавец HIRSCH
Дата 8 мая 2024
Сохранность XF
Цена
2043 $
Цена в валюте аукциона 1900 EUR
Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Auction World - October 15, 2023
Продавец Auction World
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
4145 $
Цена в валюте аукциона 620000 JPY
Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Künker - September 26, 2023
Продавец Künker
Дата 26 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Roma Numismatics - March 23, 2023
Продавец Roma Numismatics
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Rhenumis - November 25, 2022
Продавец Rhenumis
Дата 25 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Künker - June 21, 2022
Продавец Künker
Дата 21 июня 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Stack's - January 15, 2022
Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Stack's - January 15, 2022
Продавец Stack's
Дата 15 января 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Gärtner - October 12, 2021
Продавец Gärtner
Дата 12 октября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Künker - September 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Teutoburger - June 2, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 2 июня 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе BAC - May 5, 2021
Продавец BAC
Дата 5 мая 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Emporium Hamburg - May 6, 2021
Продавец Emporium Hamburg
Дата 6 мая 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Busso Peus - April 29, 2021
Продавец Busso Peus
Дата 29 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Rapp - November 25, 2020
Продавец Rapp
Дата 25 ноября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе BAC - October 27, 2020
Продавец BAC
Дата 27 октября 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Künker - September 29, 2020
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе BAC - April 21, 2020
Продавец BAC
Дата 21 апреля 2020
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 2 фридрихсдора 1811 A на аукционе Russiancoin - January 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 января 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 фридрихсдора 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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