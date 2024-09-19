2 фридрихсдора 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 фридрихсдора 1811 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1157 проданному на аукционе Stack's Bowers за 10000 USD. Торги состоялись 14 января 2022.

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