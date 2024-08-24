1/6 талера 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1811 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 10 марта 2019.

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