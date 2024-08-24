Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1811
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1811 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 10 марта 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (1)
- Künker (2)
- Teutoburger (1)
- WAG (3)
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Где продать?
Для продажи 1/6 талера 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск