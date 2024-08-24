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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1811 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1811 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1811 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1811
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1811 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 686 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 260 EUR. Торги состоялись 10 марта 2019.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1811 A на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Пруссия 1/6 талера 1811 A на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1811 A на аукционе Künker - March 25, 2022
Продавец Künker
Дата 25 марта 2022
Сохранность AU
Цена
220 $
Цена в валюте аукциона 200 EUR
Пруссия 1/6 талера 1811 A на аукционе Teutoburger - December 9, 2021
Продавец Teutoburger
Дата 9 декабря 2021
Сохранность MS64 PCGS
Цена
272 $
Цена в валюте аукциона 240 EUR
Пруссия 1/6 талера 1811 A на аукционе WAG - July 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 июля 2019
Сохранность MS64 PCGS
Цена
Пруссия 1/6 талера 1811 A на аукционе WAG - March 10, 2019
Продавец WAG
Дата 10 марта 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1811 A на аукционе WAG - September 7, 2014
Продавец WAG
Дата 7 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1811 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1811 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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