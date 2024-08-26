1 пфенниг 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 30 октября 2014.

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