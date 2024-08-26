Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Coins.ee
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1837
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 30 октября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Heritage
Дата 30 октября 2014
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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