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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1837 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1837 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1837 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Coins.ee

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1837
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1837 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 65162 проданному на аукционе Heritage Auctions за 153 USD. Торги состоялись 30 октября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
Пруссия 1 пфенниг 1837 A на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Пруссия 1 пфенниг 1837 A на аукционе Coins.ee - May 29, 2022
Продавец Coins.ee
Дата 29 мая 2022
Сохранность AU
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1837 A на аукционе Höhn - November 14, 2020
Продавец Höhn
Дата 14 ноября 2020
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1837 A на аукционе Numisbalt - October 24, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 24 октября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Пруссия 1 пфенниг 1837 A на аукционе Heritage - October 30, 2014
Пруссия 1 пфенниг 1837 A на аукционе Heritage - October 30, 2014
Продавец Heritage
Дата 30 октября 2014
Сохранность MS65 RD NGC
Цена
******
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Пруссия 1 пфенниг 1837 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1837 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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