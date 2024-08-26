1 пфенниг 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 538 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 7 июля 2019.

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