1 пфенниг 1839 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1839 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1613 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 70 EUR. Торги состоялись 12 ноября 2020.

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