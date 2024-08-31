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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1821 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1821 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1821 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе GGN за 150 PLN. Торги состоялись 18 октября 1997.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия 1 пфенниг 1821 B на аукционе Künker - June 18, 2000
Продавец Künker
Дата 18 июня 2000
Сохранность XF
Цена
170 DM
Цена в валюте аукциона 170 DEM
Пруссия 1 пфенниг 1821 B на аукционе GGN - October 18, 1997
Пруссия 1 пфенниг 1821 B на аукционе GGN - October 18, 1997
Продавец GGN
Дата 18 октября 1997
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

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