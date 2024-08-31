1 пфенниг 1821 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 399 проданному на аукционе GGN за 150 PLN. Торги состоялись 18 октября 1997.

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