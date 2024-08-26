1 пфенниг 1822 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1822 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.

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