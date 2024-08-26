Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1822 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1822
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1822 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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