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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1822 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1822 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1822 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1822 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 607 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 640 PLN. Торги состоялись 14 февраля 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Künker (1)
  • WCN (1)
Продавец WCN
Дата 14 февраля 2015
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
174 $
Цена в валюте аукциона 640 PLN
Пруссия 1 пфенниг 1822 B на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

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