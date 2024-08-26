1 пфенниг 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 9 июня 2019.

Сохранность UNC (5) AU (3) XF (2) Нет оценки (1) Сохранность (слабы) MS63 (1) RB (1) Сервис PCGS (1)