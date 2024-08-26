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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1821 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1821 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 694 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 90 EUR. Торги состоялись 9 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе WAG - March 10, 2024
Продавец WAG
Дата 10 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
82 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Künker - February 2, 2022
Продавец Künker
Дата 2 февраля 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Stephen Album - May 4, 2020
Продавец Stephen Album
Дата 4 мая 2020
Сохранность MS63 RB PCGS
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе WAG - November 6, 2016
Продавец WAG
Дата 6 ноября 2016
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Höhn - October 22, 2016
Продавец Höhn
Дата 22 октября 2016
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе WAG - October 11, 2015
Продавец WAG
Дата 11 октября 2015
Сохранность UNC
Цена
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Где купить?
Пруссия 1 пфенниг 1821 A на аукционе Teutoburger - September 16, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 16 сентября 2024
Сохранность MS65 BN NGC
К аукциону

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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