Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 2,45 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1804
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1804 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4136 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 60 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.
Сохранность
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Где продать?
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