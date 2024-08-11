1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1804 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4136 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 60 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

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