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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,45 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1804 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4136 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 60 PLN. Торги состоялись 5 октября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • MARCINIAK (1)
  • Денга1700 (1)
Пруссия 1 пфенниг 1804 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Пруссия 1 пфенниг 1804 A на аукционе Денга1700 - October 5, 2021
Продавец Денга1700
Дата 5 октября 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 пфенниг 1804 A на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Пруссия 1 пфенниг 1804 A на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 60 PLN

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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