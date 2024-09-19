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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Монеты Пруссии 1804 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1804 A
Средняя цена 1500 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
Фридрихсдор 1804 B
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1/2 фридрихсдора 1804 A
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 9

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
Талер 1804 A
Средняя цена 1200 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
1/3 талера 1804 A
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
4 гроша 1804 A Силезия
Средняя цена 70 $
Продажи
0 30
Аверс
Реверс
4 гроша 1804 B Силезия
Средняя цена 160 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
3 пфеннига 1804 A
Средняя цена 190 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 пфенниг 1804 A
Средняя цена 270 $
Продажи
0 3

Медные монеты

Аверс
Реверс
1 пфенниг 1804 A
Средняя цена 15 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
Шиллинг 1804 A
Средняя цена 150 $
Продажи
0 3
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