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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Шиллинг 1804 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Шиллинг 1804 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Шиллинг 1804 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 2,362 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Шиллинг
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Шиллинг 1804 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4033 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 220 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
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  • Künker (1)
Пруссия Шиллинг 1804 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
257 $
Цена в валюте аукциона 220 EUR
Пруссия Шиллинг 1804 A на аукционе Emporium Hamburg - September 8, 2019
Продавец Emporium Hamburg
Дата 8 сентября 2019
Сохранность VF
Цена
Пруссия Шиллинг 1804 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
40 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR

Где продать?

Для продажи Шиллинг 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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