Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 гроша 1804 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 гроша
- Год 1804
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1804 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2198 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Boule (1)
- Busso Peus (1)
- COINSNET (1)
- Erwin Dietrich (1)
- Felzmann (1)
- GGN (1)
- Grün (1)
- Heritage (2)
- Höhn (1)
- Karbownik (1)
- Katz (1)
- Künker (1)
- Münz Zentrum Rheinland (1)
- Numimarket (1)
- Numis Poland (1)
- NUMMUS Olomouc (2)
- Russiancoin (1)
- Rzeszowski DA (1)
- Stack's (4)
- Stephen Album (1)
- Teutoburger (3)
- WAG (2)
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность F
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
12
Где продать?
Для продажи 4 гроша 1804 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск