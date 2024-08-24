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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1804 года A "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1804 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1804 года A "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1804 года "Силезия" со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2198 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 230 EUR. Торги состоялись 12 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Erwin Dietrich - November 26, 2023
Продавец Erwin Dietrich
Дата 26 ноября 2023
Сохранность VF
Цена
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - November 12, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 12 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
48 $
Цена в валюте аукциона 200 PLN
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Karbownik - February 22, 2023
Продавец Karbownik
Дата 22 февраля 2023
Сохранность F
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Heritage - May 29, 2022
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Katz - April 18, 2021
Продавец Katz
Дата 18 апреля 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе NUMMUS Olomouc - March 29, 2021
Продавец NUMMUS Olomouc
Дата 29 марта 2021
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stack's - October 21, 2020
Продавец Stack's
Дата 21 октября 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stack's - June 25, 2020
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stack's - June 25, 2020
Продавец Stack's
Дата 25 июня 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stack's - February 26, 2020
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stack's - February 26, 2020
Продавец Stack's
Дата 26 февраля 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stack's - January 20, 2020
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stack's - January 20, 2020
Продавец Stack's
Дата 20 января 2020
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Stephen Album - September 14, 2018
Продавец Stephen Album
Дата 14 сентября 2018
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе WAG - September 3, 2017
Продавец WAG
Дата 3 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Boule - December 9, 2016
Продавец Boule
Дата 9 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия 4 гроша 1804 A "Силезия" на аукционе Teutoburger - September 10, 2016
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1804 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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