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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 0,65 гр
  • Чистого серебра (0,0109 oz) 0,338 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1804 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2485 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.

Сохранность
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  • Künker (3)
Пруссия 1 пфенниг 1804 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1804 A на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
448 $
Цена в валюте аукциона 400 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1804 A на аукционе Künker - March 14, 2001
Продавец Künker
Дата 14 марта 2001
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

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