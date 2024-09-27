Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1804 года A "Тип 1799-1806" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 0,65 гр
- Чистого серебра (0,0109 oz) 0,338 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1804
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1804 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2485 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 400 EUR. Торги состоялись 27 сентября 2016.
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