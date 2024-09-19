Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 фридрихсдора 1804 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1804 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 фридрихсдора 1804 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 3,341 гр
  • Чистого золота (0,0969 oz) 3,0136 гр
  • Диаметр 20,5 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 фридрихсдора
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 фридрихсдора 1804 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5030 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4200 EUR. Торги состоялись 20 июня 2012.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Hess Divo (1)
  • Katz (1)
  • Künker (7)
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Katz - May 29, 2024
Продавец Katz
Дата 29 мая 2024
Сохранность AU
Цена
1112 $
Цена в валюте аукциона 1025 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Künker - January 30, 2020
Продавец Künker
Дата 30 января 2020
Сохранность AU
Цена
3527 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Hess Divo - May 28, 2014
Продавец Hess Divo
Дата 28 мая 2014
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Künker - February 6, 2014
Продавец Künker
Дата 6 февраля 2014
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Künker - October 11, 2013
Продавец Künker
Дата 11 октября 2013
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Künker - June 18, 2007
Продавец Künker
Дата 18 июня 2007
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Künker - September 28, 2004
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Пруссия 1/2 фридрихсдора 1804 A на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 1/2 фридрихсдора 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Пруссии Каталог монет Фридриха Вильгельма III Монеты Пруссии 1804 года Все прусские монеты прусские золотые монеты прусские монеты номиналом 1/2 фридрихсдора Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
Pesek Auctions
Аукцион 23 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Категория
Год
Поиск