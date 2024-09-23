3 пфеннига 1804 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1804 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 165 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

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