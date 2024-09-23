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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1804 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1804 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1804 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,125)
  • Вес 0,812 гр
  • Чистого серебра (0,0033 oz) 0,1015 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1804 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 165 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.

Сохранность
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  • Teutoburger (4)
  • WAG (1)
Пруссия 3 пфеннига 1804 A на аукционе WAG - June 13, 2021
Продавец WAG
Дата 13 июня 2021
Сохранность AU
Цена
182 $
Цена в валюте аукциона 150 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1804 A на аукционе Teutoburger - May 26, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 26 мая 2018
Сохранность XF
Цена
192 $
Цена в валюте аукциона 165 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1804 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1804 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность VF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1804 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 3 пфеннига 1804 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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