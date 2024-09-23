Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
3 пфеннига 1804 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,125)
- Вес 0,812 гр
- Чистого серебра (0,0033 oz) 0,1015 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 3 пфеннига
- Год 1804
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1804 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2029 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 165 EUR. Торги состоялись 25 мая 2018.
Сохранность
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