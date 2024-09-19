Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 гроша 1804 года B "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 26 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 гроша
- Год 1804
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1804 года "Силезия" со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.
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Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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