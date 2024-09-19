4 гроша 1804 года B "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1804 года "Силезия" со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

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