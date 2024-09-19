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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 гроша 1804 года B "Силезия" (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 гроша 1804 года B "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 гроша 1804 года B "Силезия" - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 26 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 гроша
  • Год 1804
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 гроша 1804 года "Силезия" со знаком B. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 418 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
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  • Numimarket (1)
  • Russiancoin (1)
  • Rzeszowski DA (1)
  • WAG (1)
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность XF
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Rzeszowski DA - April 23, 2023
Продавец Rzeszowski DA
Дата 23 апреля 2023
Сохранность XF
Цена
91 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Numedux - September 24, 2022
Продавец Numedux
Дата 24 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Numedux - May 30, 2021
Продавец Numedux
Дата 30 мая 2021
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Aurea - December 6, 2018
Продавец Aurea
Дата 6 декабря 2018
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Russiancoin - December 7, 2017
Продавец Russiancoin
Дата 7 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Grün - May 13, 2015
Продавец Grün
Дата 13 мая 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Grün - May 16, 2014
Продавец Grün
Дата 16 мая 2014
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Künker - February 9, 2012
Продавец Künker
Дата 9 февраля 2012
Сохранность XF
Цена
Пруссия 4 гроша 1804 B "Силезия" на аукционе Münzen & Medaillen - May 26, 2011
Продавец Münzen & Medaillen
Дата 26 мая 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 гроша 1804 "Силезия" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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