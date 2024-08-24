1 пфенниг 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1825 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 985 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 25 EUR. Торги состоялись 29 декабря 2013.

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