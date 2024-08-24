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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1825 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1825 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1825 года D - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1825
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1825 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 985 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 25 EUR. Торги состоялись 29 декабря 2013.

Сохранность
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Пруссия 1 пфенниг 1825 D на аукционе WAG - December 30, 2013
Продавец WAG
Дата 30 декабря 2013
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

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