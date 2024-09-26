Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1838
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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