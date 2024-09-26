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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1838 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1838 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1838
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность
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  • Teutoburger (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 пфенниг 1838 A на аукционе WAG - December 10, 2023
Продавец WAG
Дата 10 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
54 $
Цена в валюте аукциона 50 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1838 A на аукционе Höhn - February 26, 2023
Продавец Höhn
Дата 26 февраля 2023
Сохранность AU
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1838 A на аукционе Rauch - October 17, 2021
Продавец Rauch
Дата 17 октября 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 пфенниг 1838 A на аукционе Teutoburger - May 25, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 25 мая 2019
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1838 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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