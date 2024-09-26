1 пфенниг 1838 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1838 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 727 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 50 EUR. Торги состоялись 10 декабря 2023.

Сохранность AU (4)