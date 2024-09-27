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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 пфенниг 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 пфенниг 1835 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 пфенниг 1835 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 1,522 гр
  • Диаметр 17,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 пфенниг
  • Год 1835
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1835 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

Сохранность
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  • InAsta (1)
  • WAG (1)
Пруссия 1 пфенниг 1835 A на аукционе InAsta - June 25, 2022
Продавец InAsta
Дата 25 июня 2022
Сохранность AU
Цена
24 $
Цена в валюте аукциона 23 EUR
Пруссия 1 пфенниг 1835 A на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 пфенниг 1835 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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