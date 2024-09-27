Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 пфенниг 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 1,522 гр
- Диаметр 17,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 пфенниг
- Год 1835
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1835 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.
Сохранность
- Все фирмы
- InAsta (1)
- WAG (1)
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