1 пфенниг 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1835 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 421 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 120 EUR. Торги состоялись 7 апреля 2019.

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