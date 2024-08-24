1 пфенниг 1832 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 пфенниг 1832 года со знаком D. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 688 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 54 EUR. Торги состоялись 9 июня 2019.

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