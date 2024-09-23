Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор". Медь (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Медь
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Медь
- Диаметр 34,62 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор". Медь. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2277 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 740 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.
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