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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор". Медь (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Медь

Аверс монеты - Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор" Медь - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор" Медь - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Диаметр 34,62 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор". Медь. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2277 проданному на аукционе Leipziger Münzhandlung Heidrun Höhn за 740 EUR. Торги состоялись 16 апреля 2024.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Höhn (1)
  • Künker (3)
Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Höhn - April 19, 2024
Продавец Höhn
Дата 19 апреля 2024
Сохранность AU
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 740 EUR
Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
574 $
Цена в валюте аукциона 420 EUR
Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - March 12, 2002
Продавец Künker
Дата 12 марта 2002
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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