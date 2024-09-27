4 пфеннига 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.

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