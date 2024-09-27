Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.
Сохранность
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- Künker (1)
- Russiancoin (1)
- Teutoburger (2)
- WAG (2)
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?
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