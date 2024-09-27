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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1821 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1821 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 717 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 125 EUR. Торги состоялись 10 ноября 2019.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Russiancoin (1)
  • Teutoburger (2)
  • WAG (2)
Пруссия 4 пфеннига 1821 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 380 RUB
Пруссия 4 пфеннига 1821 A на аукционе Katz - March 7, 2021
Продавец Katz
Дата 7 марта 2021
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1821 A на аукционе WAG - March 11, 2018
Продавец WAG
Дата 11 марта 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1821 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1821 A на аукционе Teutoburger - February 25, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 25 февраля 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1821 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1821 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1821 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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