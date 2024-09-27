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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1821 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1821 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1206 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 150 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность
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  • Naumann (1)
  • WAG (1)
Пруссия 3 пфеннига 1821 A на аукционе Naumann - March 3, 2024
Продавец Naumann
Дата 3 марта 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 3 пфеннига 1821 A на аукционе WAG - August 28, 2016
Продавец WAG
Дата 28 августа 2016
Сохранность AU
Цена
72 $
Цена в валюте аукциона 64 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1821 A на аукционе Grün - November 15, 2013
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2013
Сохранность UNC
Цена
168 $
Цена в валюте аукциона 125 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1821 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

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