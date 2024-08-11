Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор". Серебро (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Разновидность: Серебро
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 22,272 гр
- Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
- Диаметр 34,62 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Талер
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор". Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 5 октября 2018.
Сохранность
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- Künker (6)
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
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