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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор". Серебро (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор" Серебро - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор" Серебро - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34,62 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (6) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1821 года "Визит короля на монетный двор". Серебро. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1335 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 110000 EUR. Торги состоялись 5 октября 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Künker (6)
Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - January 28, 2021
Продавец Künker
Дата 28 января 2021
Сохранность XF
Цена
18171 $
Цена в валюте аукциона 15000 EUR
Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - March 13, 2019
Продавец Künker
Дата 13 марта 2019
Сохранность VF
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 700 EUR
Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - June 24, 2015
Продавец Künker
Дата 24 июня 2015
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность AU
Цена
******
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Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - January 31, 2007
Продавец Künker
Дата 31 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

Для продажи Талер 1821 "Визит короля на монетный двор" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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