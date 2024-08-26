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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Талер 1821 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Талер 1821 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Талер 1821 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 22,272 гр
  • Чистого серебра (0,537 oz) 16,704 гр
  • Диаметр 34 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Талер
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Талер 1821 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2596 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 4400 EUR. Торги состоялись 14 марта 2011.

Сохранность
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  • Künker (3)
Пруссия Талер 1821 D на аукционе Künker - September 28, 2016
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2016
Сохранность XF
Цена
3588 $
Цена в валюте аукциона 3200 EUR
Пруссия Талер 1821 D на аукционе Künker - March 12, 2014
Продавец Künker
Дата 12 марта 2014
Сохранность VF
Цена
1942 $
Цена в валюте аукциона 1400 EUR
Пруссия Талер 1821 D на аукционе Künker - March 15, 2011
Продавец Künker
Дата 15 марта 2011
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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