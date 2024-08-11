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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1821 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1821 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1821 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Gorny & Mosch

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1821 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3584 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

Сохранность
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  • Gorny & Mosch (1)
  • Grün (1)
  • Kroha (1)
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  • Münz Zentrum Rheinland (2)
  • Russiancoin (7)
  • Teutoburger (3)
  • WAG (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Russiancoin - November 9, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 9 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Russiancoin - May 11, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 11 мая 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Gorny & Mosch - March 8, 2023
Продавец Gorny & Mosch
Дата 8 марта 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Russiancoin - December 8, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 8 декабря 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Russiancoin - January 27, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 27 января 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Russiancoin - July 22, 2021
Продавец Russiancoin
Дата 22 июля 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Russiancoin - December 24, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 24 декабря 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Russiancoin - July 9, 2020
Продавец Russiancoin
Дата 9 июля 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Teutoburger - May 28, 2020
Продавец Teutoburger
Дата 28 мая 2020
Сохранность AU
Цена
83 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность UNC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 85 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - October 18, 2018
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Teutoburger - December 5, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Münz Zentrum Rheinland - December 28, 2013
Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 28 декабря 2013
Сохранность UNC
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Teutoburger - February 23, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1 серебряный грош 1821 D на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена

Где продать?

Для продажи 1 серебряный грош 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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