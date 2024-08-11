1 серебряный грош 1821 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1821 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3584 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.

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