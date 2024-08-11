Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1821 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Gorny & Mosch
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,42 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Дюссельдорф
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1821 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3584 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 120 EUR. Торги состоялись 4 декабря 2015.
Сохранность
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- WAG (1)
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Münz Zentrum Rheinland
Дата 18 октября 2018
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 5 декабря 2015
Сохранность AU
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2013
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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