Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1 серебряный грош 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: WAG online Auktionen oHG
Техническая информация
- Металл Серебро (0,222)
- Вес 2,192 гр
- Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
- Диаметр 18,42 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1 серебряный грош
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1821 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3068 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 180 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Zöttl (4)
Продавец Stephen Album
Дата 23 июля 2024
Сохранность MS62 PCGS
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 55 USD
Продавец Zöttl
Дата 25 февраля 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Zöttl
Дата 22 января 2023
Сохранность XF
Цена
******
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?
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