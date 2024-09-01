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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1821 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1821 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Russiancoin

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,045 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2536 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Coinhouse (1)
  • Russiancoin (1)
Пруссия 2 пфеннига 1821 A на аукционе Coinhouse - June 25, 2023
Продавец Coinhouse
Дата 25 июня 2023
Сохранность AU
Цена
8 $
Цена в валюте аукциона 7 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1821 A на аукционе Russiancoin - February 10, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 10 февраля 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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