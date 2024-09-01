2 пфеннига 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2536 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.

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