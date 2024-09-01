Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Russiancoin
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,045 гр
- Диаметр 20 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1821 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2536 проданному на аукционе GERHARD HIRSCH Nachfolger за 280 EUR. Торги состоялись 12 февраля 2021.
Сохранность
- Все фирмы
- Coinhouse (1)
- Russiancoin (1)
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