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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/2 серебряных гроша 1821 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1821 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/2 серебряных гроша 1821 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Auktionshaus Felzmann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 1,096 гр
  • Чистого серебра (0,0078 oz) 0,2433 гр
  • Диаметр 15,16 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/2 серебряных гроша
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/2 серебряных гроша 1821 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2687 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 500 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе Höhn - June 16, 2024
Продавец Höhn
Дата 16 июня 2024
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе Sonntag - December 7, 2023
Продавец Sonntag
Дата 7 декабря 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе WAG - June 4, 2023
Продавец WAG
Дата 4 июня 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
30 $
Цена в валюте аукциона 28 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе Nomisma - July 30, 2020
Продавец Nomisma
Дата 30 июля 2020
Сохранность AU
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе Höhn - May 23, 2020
Продавец Höhn
Дата 23 мая 2020
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе Nomisma - December 18, 2019
Продавец Nomisma
Дата 18 декабря 2019
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе Felzmann - June 24, 2013
Продавец Felzmann
Дата 24 июня 2013
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе Künker - September 28, 2009
Продавец Künker
Дата 28 сентября 2009
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/2 серебряных гроша 1821 A на аукционе Künker - September 23, 2003
Продавец Künker
Дата 23 сентября 2003
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/2 серебряных гроша 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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