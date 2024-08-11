4 пфеннига 1821 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1821 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2287 проданному на аукционе H.D. Rauch за 400 EUR. Торги состоялись 15 октября 2021.

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