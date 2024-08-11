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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

4 пфеннига 1821 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 4 пфеннига 1821 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 4 пфеннига 1821 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: H.D. Rauch

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 6,09 гр
  • Диаметр 25,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 4 пфеннига
  • Год 1821
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1821 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2287 проданному на аукционе H.D. Rauch за 400 EUR. Торги состоялись 15 октября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Grün (1)
  • Künker (6)
  • Rauch (1)
  • WAG (2)
  • WCN (1)
Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе WAG - March 13, 2022
Продавец WAG
Дата 13 марта 2022
Сохранность XF
Цена
142 $
Цена в валюте аукциона 130 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе Künker - July 27, 2017
Продавец Künker
Дата 27 июля 2017
Сохранность VF
Цена
64 $
Цена в валюте аукциона 55 EUR
Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе Künker - July 14, 2016
Продавец Künker
Дата 14 июля 2016
Сохранность VF
Цена
Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе WAG - January 4, 2015
Продавец WAG
Дата 4 января 2015
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе Rauch - December 12, 2014
Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе Künker - September 24, 2006
Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе Künker - February 1, 2006
Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе Künker - March 7, 2005
Продавец Künker
Дата 7 марта 2005
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 4 пфеннига 1821 B на аукционе Künker - September 27, 2000
Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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Продавец WCN
Дата 20 мая 1995
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 4 пфеннига 1821 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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