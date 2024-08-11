Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
4 пфеннига 1821 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: H.D. Rauch
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 6,09 гр
- Диаметр 25,4 мм
- Гурт Узорчатый
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 4 пфеннига
- Год 1821
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Бреслау
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 4 пфеннига 1821 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2287 проданному на аукционе H.D. Rauch за 400 EUR. Торги состоялись 15 октября 2021.
Сохранность
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Продавец Rauch
Дата 12 декабря 2014
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 24 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 1 февраля 2006
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 27 сентября 2000
Сохранность AU
Цена
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