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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

3 пфеннига 1822 года B (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 3 пфеннига 1822 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 3 пфеннига 1822 года B - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: WAG online Auktionen oHG

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 4,567 гр
  • Диаметр 23,4 мм
  • Гурт Узорчатый
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 3 пфеннига
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Бреслау
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1822 года со знаком B. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Бреслау монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3070 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 100 EUR. Торги состоялись 16 мая 2013.

Сохранность
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Пруссия 3 пфеннига 1822 B на аукционе WAG - September 1, 2019
Продавец WAG
Дата 1 сентября 2019
Сохранность XF
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 95 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1822 B на аукционе WAG - March 13, 2016
Продавец WAG
Дата 13 марта 2016
Сохранность VF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 75 EUR
Пруссия 3 пфеннига 1822 B на аукционе Grün - May 18, 2013
Продавец Grün
Дата 18 мая 2013
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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