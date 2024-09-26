1/6 талера 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1822 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

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