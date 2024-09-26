Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
1/6 талера 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün
Техническая информация
- Металл Серебро (0,520)
- Вес 5,345 гр
- Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
- Диаметр 23,17 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 1/6 талера
- Год 1822
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1822 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.
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Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
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Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
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Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
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Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
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Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
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Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
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Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
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Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Где продать?
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