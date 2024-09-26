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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1/6 талера 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1/6 талера 1822 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1/6 талера 1822 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,520)
  • Вес 5,345 гр
  • Чистого серебра (0,0894 oz) 2,7794 гр
  • Диаметр 23,17 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1/6 талера
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (46)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1/6 талера 1822 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 870 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 320 EUR. Торги состоялись 11 декабря 2022.

Сохранность
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Möller - May 22, 2024
Продавец Möller
Дата 22 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
119 $
Цена в валюте аукциона 110 EUR
Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Teutoburger - February 22, 2024
Продавец Teutoburger
Дата 22 февраля 2024
Сохранность AU
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 80 EUR
Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Katz - January 14, 2024
Продавец Katz
Дата 14 января 2024
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Katz - December 10, 2023
Продавец Katz
Дата 10 декабря 2023
Сохранность VF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Teutoburger - December 8, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 8 декабря 2023
Сохранность AU
Цена
Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Künker - July 20, 2023
Продавец Künker
Дата 20 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Teutoburger - March 2, 2023
Продавец Teutoburger
Дата 2 марта 2023
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе WAG - December 11, 2022
Продавец WAG
Дата 11 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Numedux - November 25, 2022
Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Numedux - November 25, 2022
Продавец Numedux
Дата 25 ноября 2022
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Rzeszowski DA - May 26, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 26 мая 2022
Сохранность XF
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Höhn - May 14, 2022
Продавец Höhn
Дата 14 мая 2022
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Künker - May 11, 2022
Продавец Künker
Дата 11 мая 2022
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Numisbalt - May 9, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 9 мая 2021
Сохранность Нет оценки
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Münzen Gut-Lynt - March 28, 2021
Продавец Münzen Gut-Lynt
Дата 28 марта 2021
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе COINSNET - March 8, 2021
Продавец COINSNET
Дата 8 марта 2021
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе WAG - April 7, 2019
Продавец WAG
Дата 7 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Kroha - November 17, 2018
Продавец Kroha
Дата 17 ноября 2018
Сохранность XF
Цена
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Пруссия 1/6 талера 1822 A на аукционе Reinhard Fischer - November 17, 2018
Продавец Reinhard Fischer
Дата 17 ноября 2018
Сохранность AU
Цена
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Где продать?

Для продажи 1/6 талера 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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