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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

Фридрихсдор 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - Фридрихсдор 1822 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - Фридрихсдор 1822 года A - цена золотой монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,902)
  • Вес 6,682 гр
  • Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
  • Диаметр 23 мм
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал Фридрихсдор
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1822 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - July 1, 2021
Продавец Künker
Дата 1 июля 2021
Сохранность XF
Цена
2843 $
Цена в валюте аукциона 2400 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе HIRSCH - February 12, 2021
Продавец HIRSCH
Дата 12 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
1275 $
Цена в валюте аукциона 1050 EUR
Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Stack's - August 7, 2020
Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Stack's - August 7, 2020
Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Morton & Eden - November 28, 2019
Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - March 15, 2019
Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - March 23, 2018
Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Emporium Hamburg - November 18, 2017
Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - September 29, 2017
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - October 9, 2014
Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - July 2, 2014
Продавец Künker
Дата 2 июля 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе SINCONA - May 23, 2014
Продавец SINCONA
Дата 23 мая 2014
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - October 31, 2012
Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - June 21, 2012
Продавец Künker
Дата 21 июня 2012
Сохранность XF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - June 22, 2010
Продавец Künker
Дата 22 июня 2010
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - January 30, 2008
Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе UBS - January 21, 2008
Продавец UBS
Дата 21 января 2008
Сохранность XF
Цена
Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - March 12, 2003
Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - October 1, 2002
Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность VF
Цена
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Пруссия Фридрихсдор 1822 A на аукционе Künker - October 9, 2001
Продавец Künker
Дата 9 октября 2001
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи Фридрихсдор 1822 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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