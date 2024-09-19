Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
Фридрихсдор 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,902)
- Вес 6,682 гр
- Чистого золота (0,1938 oz) 6,0272 гр
- Диаметр 23 мм
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал Фридрихсдор
- Год 1822
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (19)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты Фридрихсдор 1822 года со знаком A. Это золотая монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 8188 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 6500 EUR. Торги состоялись 30 октября 2012.
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Продавец Stack's
Дата 7 августа 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Morton & Eden
Дата 28 ноября 2019
Сохранность VF
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Продавец Künker
Дата 15 марта 2019
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 23 марта 2018
Сохранность VF
Цена
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Продавец Emporium Hamburg
Дата 18 ноября 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 29 сентября 2017
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 9 октября 2014
Сохранность XF
Цена
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Продавец Künker
Дата 31 октября 2012
Сохранность AU
Цена
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Продавец Künker
Дата 30 января 2008
Сохранность VF
Цена
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Продавец Künker
Дата 12 марта 2003
Сохранность AU
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Продавец Künker
Дата 1 октября 2002
Сохранность VF
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Где продать?
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