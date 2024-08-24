3 пфеннига 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 3 пфеннига 1822 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 918 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 42 EUR. Торги состоялись 3 июня 2018.

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