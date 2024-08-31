1 серебряный грош 1822 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1822 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1103 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

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