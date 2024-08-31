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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1822 года D (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1822 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1822 года D - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Дюссельдорф
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1822 года со знаком D. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Дюссельдорф монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1103 проданному на аукционе Kölner Münzkabinett Tyll Kroha Nachfolger за 260 EUR. Торги состоялись 30 октября 2021.

Сохранность
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  • Kroha (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1822 D на аукционе Kroha - October 30, 2021
Продавец Kroha
Дата 30 октября 2021
Сохранность XF
Цена
******
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