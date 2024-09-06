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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

1 серебряный грош 1822 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 1 серебряный грош 1822 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 1 серебряный грош 1822 года A - цена серебряной монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Fritz Rudolf Künker - Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,222)
  • Вес 2,192 гр
  • Чистого серебра (0,0156 oz) 0,4866 гр
  • Диаметр 18,42 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 1 серебряный грош
  • Год 1822
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 1 серебряный грош 1822 года со знаком A. Это серебряная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4068 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 280 EUR. Торги состоялись 28 сентября 2021.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Grün (1)
  • Höhn (1)
  • Künker (1)
  • Numisbalt (1)
Пруссия 1 серебряный грош 1822 A на аукционе Numisbalt - July 2, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 2 июля 2023
Сохранность VF
Цена
15 $
Цена в валюте аукциона 14 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1822 A на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Пруссия 1 серебряный грош 1822 A на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность XF
Цена
Пруссия 1 серебряный грош 1822 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность AU
Цена
327 $
Цена в валюте аукциона 280 EUR
Пруссия 1 серебряный грош 1822 A на аукционе Höhn - May 4, 2019
Продавец Höhn
Дата 4 мая 2019
Сохранность UNC
Цена
******
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Пруссия 1 серебряный грош 1822 A на аукционе Grün - November 15, 2017
Продавец Grün
Дата 15 ноября 2017
Сохранность AU
Цена
******
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Где продать?

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