2 пфеннига 1832 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1832 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 799 проданному на аукционе Auktionen Münzhandlung Sonntag за 5500 EUR. Торги состоялись 6 декабря 2023.

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