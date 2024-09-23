2 пфеннига 1836 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1836 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 526 проданному на аукционе WAG online Auktionen oHG за 160 EUR. Торги состоялись 14 мая 2023.

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