2 пфеннига 1835 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1835 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1239 проданному на аукционе Heidelberger Münzhandlung Herbert Grün за 35 EUR. Торги состоялись 15 ноября 2011.

Сохранность XF (1)