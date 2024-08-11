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Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873

2 пфеннига 1816 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)

Аверс монеты - 2 пфеннига 1816 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III Реверс монеты - 2 пфеннига 1816 года A - цена монеты - Пруссия, Фридрих Вильгельм III

Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 3,248 гр
  • Диаметр 21,8 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Медальное (↑↑)

Описание

  • Страна Пруссия
  • Период Фридрих Вильгельм III
  • Номинал 2 пфеннига
  • Год 1816
  • Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
  • Монетный двор Берлин
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1816 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.

Сохранность
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  • Katz (1)
  • Künker (1)
  • Teutoburger (3)
Пруссия 2 пфеннига 1816 A на аукционе Künker - September 29, 2021
Продавец Künker
Дата 29 сентября 2021
Сохранность VF
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 30 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1816 A на аукционе Emporium Hamburg - January 5, 2020
Продавец Emporium Hamburg
Дата 5 января 2020
Сохранность XF
Цена
22 $
Цена в валюте аукциона 20 EUR
Пруссия 2 пфеннига 1816 A на аукционе Teutoburger - February 23, 2019
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 пфеннига 1816 A на аукционе Teutoburger - February 24, 2018
Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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Пруссия 2 пфеннига 1816 A на аукционе Katz - December 21, 2017
Продавец Katz
Дата 21 декабря 2017
Сохранность Нет оценки
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1816 A на аукционе Teutoburger - September 9, 2017
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
Пруссия 2 пфеннига 1816 A на аукционе Grün - November 16, 2011
Продавец Grün
Дата 16 ноября 2011
Сохранность VF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 пфеннига 1816 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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