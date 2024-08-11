Пруссия Период: 1797-1873 1797-1873
2 пфеннига 1816 года A (Пруссия, Фридрих Вильгельм III)
Фотография: Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 3,248 гр
- Диаметр 21,8 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Медальное (↑↑)
Описание
- Страна Пруссия
- Период Фридрих Вильгельм III
- Номинал 2 пфеннига
- Год 1816
- Правитель Фридрих Вильгельм III (Король Пруссии)
- Монетный двор Берлин
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость прусской монеты 2 пфеннига 1816 года со знаком A. Это медная монета периода Фридриха Вильгельма III отчеканена на Берлин монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 803 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 95 EUR. Торги состоялись 5 декабря 2017.
Сохранность
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- Teutoburger (3)
Продавец Teutoburger
Дата 23 февраля 2019
Сохранность XF
Цена
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Продавец Teutoburger
Дата 24 февраля 2018
Сохранность XF
Цена
******
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